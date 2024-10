O técnico Fábio Carille vai ter que quebrar a cabeça para escalar a defesa do Santos visando o duelo com o Ituano, na Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade deste sábado, Luan Peres voltou a sentir dores na região intercostal e ficou fora do treino. Com desconforto muscular, o defensor Jair foi outra ausência.