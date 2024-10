Iker Casillas, ídolo do Real Madrid, foi mais uma personalidade ligada ao futebol a se indignar com a escolha do meia Rodri, do Manchester City, como vencedor do prêmio Bola de Ouro em uma eleição que tinha Vini Jr como favorito. Para ele, já que o brasileiro foi preterido, o troféu deveria ter sido entregue ao lateral Dani Carvajal, também do Real Madrid e campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha.