Ederson traça estratégia para seleção brasileira retomar confiança e sonha com titularidade

Com Alisson cortado dos próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo por causa de uma lesão muscular na perna direita, o goleiro Ederson tem nova chance de garantir uma sequência entre os titulares do técnico Dorival Júnior. Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta do Manchester City falou sobre a expectativa de iniciar o jogo com o Chile, nesta quinta-feira, às 21h, pelo horário de Brasília, no estádio Nacional de Santiago, pela 9ª rodada.