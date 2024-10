O tenista sérvio Novak Djokovic (4º do ranking da ATP) e o americano Taylor Fritz (7º) vão se enfrentar nas semifinais do Masters 1000 de Xangai depois de terem vencido nesta sexta-feira (11) o surpreendente tcheco Jakub Mensik (65º), de 19 anos; com parciais de 6-7 (4-7), 6-1 e 6-4, e o belga David Goffin (66º), por 6-3 e 6-4, respectivamente.