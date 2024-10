No duelo direto por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Bahia tiveram gols anulados e um tempo de cada no Mineirão. O time mineiro até saiu na frente com Gabriel Veron, mas acabou cedendo o empate no fim por 1 a 1, com Luciano Rodríguez marcando para os baianos, que, por sua vez, entrou momentaneamente nesta sexta-feira na zona de classificação para a pré-Libertadores.