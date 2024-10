A Colômbia continua firme em sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, em uma festiva Barranquilla, a seleção se recuperou do tropeço diante da Bolívia ao ganhar, e bem, do lanterna Chile, por sonoros 4 a 0, se firmando na segunda colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 19 pontos.