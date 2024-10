Clarice Ribeiro conquista bronze no Mundial sub-21 de Judô

A 80ª medalha do Brasil na história do Campeonato Mundial júnior (sub-21) de judô foi conquistada nesta quarta-feira (2), em Dushanbe, no Tajiquistão. O bronze de Clarice Ribeiro, de 16 anos, na categoria ligeiro feminina (48kg) foi ainda o terceiro pódio da atleta do Minas Tênis Clube (MG) em mundiais de base. Em 2023, quando ainda competia na categoria até 44kg, ela foi campeã mundial sub-18. Já neste ano, nos 48kg, uma categoria acima, ela repetiu o feito e se igualou à Sarah Menezes como as únicas judocas brasileiras com dois ouros em mundiais da base.