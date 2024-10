Não foi o julgamento das 115 ações por violação de regras (Fair Play financeiro) no Campeonato Inglês, mas o Manchester City comemorou nesta segunda-feira sua primeira vitória contra a Premier League. O Tribunal Arbitral deu razão ao clube de Sheikh Mansour em processo contra a entidade por "discriminação contra os proprietários do Golfo", o que deve amenizar possíveis sanções no futuro.