Com a necessidade da vitória para se aproximar do G-4 - zona de acesso - da Série B do Brasileiro, o Ceará buscou uma grande virada, por 2 a 1, contra o Ituano, neste sábado, no Estádio Novelli Júnior, pela 32ª rodada. Em Itu, os donos da casa saíram na frente com Thonny Anderson, mas no segundo tempo, viram Aylon e Lucas Rian comandarem a virada cearense, deixando o clube paulista mais próximo do rebaixamento à Série C.