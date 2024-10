O Ceará segue vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato brasileiro. Neste sábado venceu a Ponte Preta por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada. O gol da suada vitória foi anotado por Lucas Mugni, ainda no primeiro tempo. Com isso, o time cearense encostou de vez na briga pelo G-4, o grupo de acesso à primeira divisão.