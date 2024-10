Vinícius Júnior pode encerrar nesta segunda-feira o jejum brasileiro no prêmio Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid é um dos favoritos para a conquista da premiação da France Football ao melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024. Para isso, ele precisará ser agraciado pelo júri técnico e vencer a concorrência de outros 29 atletas, que concorrem à premiação.