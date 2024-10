Líder do Espanhol, o Barcelona não teve dificuldades para vencer o Alavés por 3 a 0 neste domingo (6) pela nona rodada do campeonato. Com três gols do atacante polonês Robert Lewandowski ainda no primeiro tempo, o Barcelona voltou a ter 3 pontos de vantagem sobre o Real Madrid (24 a 21), segundo colocado na tabela.