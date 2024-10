Em uma noite perfeita, coroada com o regresso de Gavi depois de quase um ano lesionado, o líder Barcelona goleou o Sevilla por 5 a 1, neste domingo (20), pela décima rodada, e ficou três pontos à frente do Real Madrid (2º) antes do tão aguardado 'El Clásico' que será disputado no sábado, no Santiago Bernabéu.