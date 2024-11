Representar a vida de um personagem famoso é um desafio para qualquer ator. Para Gabriel Leone, o nível de dificuldade foi ainda mais elevado ao encarar a oportunidade de reviver um ídolo nacional: Ayrton Senna. Ao Estadão, ele revelou que fez aulas de kart e teve contato com a família do tricampeão mundial de Fórmula 1 em sua preparação para a série Senna, da Netflix, a ser lançada no dia 29 de novembro.