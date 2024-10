Responsável por conduzir o Botafogo às semifinais da Copa Libertadores, o técnico português Artur Jorge vem fazendo história. Sob o seu comando o time carioca lidera ainda o Campeonato Brasileiro em disputa acirrada com o Palmeiras. Buscando recolocar a equipe alvinegra no caminho dos títulos, ele comentou sobre o passado glorioso do clube e da ambição de ser campeão do mais nobre torneio de clubes da América do Sul.