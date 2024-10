A Argentina perdeu uma nova oportunidade de se isolar na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na volta de Messi, apenas empatou com a Venezuela por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, pela nona rodada. Otamendi abriu o placar para os campeões do mundo, mas o artilheiro venezuelano Rondón deixou tudo igual.