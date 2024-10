O brasileiro Antony sofreu um duro golpe no empate de 1 a 1 do Manchester United contra o Fenerbahçe, nesta quinta-feira, em jogo válido pela Liga Europa. Com pouco mais de 15 minutos em campo, ele teve de deixar o gramado na maca. Chateado pela contusão na perna esquerda do atleta, o técnico Erik ten Hag lamentou o episódio.