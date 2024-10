América-MG e Goiás empataram por 2 a 2, em partida realizada na noite desta quinta-feira, na Arena Independência, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando do resultado, os goianos ficaram na frente do placar em duas oportunidades, mas não conseguiram manter a vantagem. Brenner (2) e Breno Herculano (2) marcaram os quatro gols do jogo.