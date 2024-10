Porto Alegre é um dos tantos lugares em que Maguila, um dos maiores boxeadores do Brasil, fez história. O ex-pugilista, que morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos, subiu ao ringue no Gigantinho em 1988. Na ocasião, bateu por nocaute o argentino Jorge Guido Cambiasso, conquistando o título do Campeonato Sul-Americano.