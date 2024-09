O Paris Saint-Germain inicia a sua caminhada na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, diante do Girona, no Parque dos Príncipes, com uma realidade diferente das últimas temporadas. Para um time que já teve Messi, Mbappé e Neymar, o cenário aposta na força do grupo. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Luis Enrique comentou sobre o momento atual em meio à estreia da equipe francesa diante do Girona.