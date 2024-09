Apesar de mais uma importante vitória do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Allan Aal fez questão de lembrar que ainda falta muito para o time conquistar seu objetivo de permanecer na divisão. Ao mesmo tempo, comemorou bastante o triunfo por 2 a 1 diante do Coritiba na noite de terça-feira, em Campinas (SP).