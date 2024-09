A dura vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, com o resultado na Vila Belmiro confirmado após consulta ao VAR no último lance, deixou o Santos com boa vantagem de três pontos para o terceiro colocado Mirassol (46 a 43) e apenas um atrás do líder Novorizontino na Série B. Mas trouxe uma dor de cabeça para Fábio Carille: a suspensão de Otero.