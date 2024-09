O Santer Vikings (RJ) conquistou o tricampeonato brasileiro de rugby em cadeira de rodas. Na decisão do campeonato disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, o time carioca derrotou os Gladiadores (PR) por 61 a 42 e repetiu as vitórias de 2021 e 2023, encerrando o torneio invicto, com seis vitórias em seis jogos.