A belarussa Aryna Sabalenka se classificou nesta quinta-feira para a final do US Open, o último Grand Slam do ano, ao vencer a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h33 de jogo. No ano passado, Sabalenka perdeu a final em Nova York para a americana Coco Gauff.