Reforço de R$ 110 milhões brilha em grande virada do Borussia Dortmund sobre o Bochum no Alemão

O Borussia Dortmund fez poucas aquisições para a atual temporada, mas não mediu esforços para tirar Guirassy do Stuttgart. Vice-artilheiro do Campeonato Alemão na edição passada, o centroavante de Guiné foi adquirido por R$ 110 milhões (valor da multa) e demonstrou nesta sexta-feira que o investimento valeu cada centavo. Depois de sair em desvantagem de 2 a 0 no Signal Iduna Park, o time da casa viu o reforço anotar duas vezes e dar uma assistência na bela virada sobre o Bochum, por 4 a 2, que valeu a momentânea segunda colocação do Campeonato Alemão.