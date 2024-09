Real Madrid bate Stuttgart com gol de Endrick e Bayern goleia em estreia na Liga dos Campeões

A estreia da Liga dos Campeões com seu novo formato reservou grandes jogos nesta terça-feira. Atual campeão do torneio, o Real Madrid venceu o Stuttgart por 3 a 1 no Santiago Bernabéu. Mbappé fez o gol dos espanhóis em jogada de Rodrygo, mas os alemães buscaram o empate em cabeçada de Undav. No fim da partida, Rüdiger fez o segundo e Endrick, nos acréscimos, garantiu a vitória de 3 a 1. Já o Bayern contou com a estrela de Harry Kane, que marcou quatro vezes e comandou o time alemão nos 9 a 2 sobre o Dínamo de Zagreb, em Munique.