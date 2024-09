A derrota do Corinthians para o Botafogo, por 2 a 1, neste sábado, no estádio Engenhão, pela 26ª rodada do Brasileirão, incomodou o técnico Ramón Díaz, que cobrou uma mudança de atitude de sua equipe para deixar a zona de rebaixamento. O treinador não gostou de ter perdido pontos em uma partida na qual teve dois pênaltis marcados a seu favor, um convertido por Garro, e outro desperdiçado por Romero.