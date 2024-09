NFL tenta liberar venda de bebida alcoólica na Neo Química Arena; entenda imbróglio

A National Football League (NFL) está se movimentando para que a venda de bebidas alcoólicas seja liberada durante a partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, marcada para sexta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h15. Segundo apurou o Estadão, a liga de futebol americano mantém conversas com órgãos públicos para encontrar uma solução frente à proibição do comércio de álcool em estádios que vigora no Estado de São Paulo desde 1996.