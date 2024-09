O técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, disse ter sido injusto o cartão amarelo que levou por ter protestado contra o VAR no domingo. Na vitória sobre o Antalyaspor por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Turco, o português colocou um laptop em frente à câmera de TV para mostrar que o gol do seu time foi anulado de maneira equivocada.