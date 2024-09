O atacante Memphis Depay pode surgir como opção de Ramón Díaz no ataque do Corinthians. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Atlético de Madrid, o jogador despertou interesse da direção corintiana. Com experiência em grandes clubes, Eurocopa e Copa do Mundo, o atleta de 30 anos pode ser a contratação com o nome mais pesado da gestão Augusto Melo.