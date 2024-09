Marcelo Gomes leva a prata e Brasil conquista três medalhas no último dia do Grand Prix de judô de Zagreb

O Brasil encerrou neste domingo (15) sua participação no Grand Prix de judô de Zagreb, na Croácia, a primeira competição do circuito mundial depois dos Jogos Olímpicos de Paris. Com uma equipe composta por atletas de até 25 anos, por decisão da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) que já planeja o ciclo para Los Angeles 2028, o saldo foi favorável e os judocas do país conquistaram duas pratas e três bronzes, além de dois quintos e um sétimo lugar. Com quatro ouros e um bronze, o Japão liderou o quadro de medalhas.