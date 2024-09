O julgamento pelo qual passa o Manchester City, por 115 violações do regulamento do Campeonato Inglês, pode resultar em punições além da competição nacional, caso seja considerado culpado. O "Julgamento do Século", como é classificado o processo pela imprensa britânica, pode fazer com que o clube seja expulso também da Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e até do Mundial de Clubes, da Fifa.