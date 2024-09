Goiás e Paysandu se enfrentaram no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), neste domingo pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisavam desesperadamente da vitória para buscar os respectivos objetivos, mas acabaram ficando no empate por 1 a 1, com ambos os gols saindo no segundo tempo.