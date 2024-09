A novidade sempre atrai as atenções de muita gente. No primeiro jogo da NFL no Brasil, fãs de futebol americano de todos os estados do país e do Distrito Federal compraram ingressos para assistir ao duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, nesta sexta-feira (6), na Arena do Corinthians. O Rio Grande do Sul estará bem representado nesse dia histórico, seja nas arquibancadas, na organização do evento e até mesmo artisticamente.