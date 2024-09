Com socos no ar e muita gritaria, o norte-americano Taylor Fritz comemorou a grande vitórias sobre o cabeça de chave 4, o alemão Alexander Zverev, e a inédita classificação às semifinais do US Open, o último Grand Slam do ano. Em apresentação sólida e com o apoio da torcida, o tenista local se garantiu com 7/6 (7/2), 3/6, 6/4 e 7/6 (7/3).