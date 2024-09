A direção da Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmaram nesta segunda-feira (16) que os testes da pré-temporada do próximo ano serão realizados no Bahrein, como vem acontecendo nos últimos anos. Em 2025, as atividades que antecedem o início do campeonato serão realizadas entre os dias 26 e 28 de fevereiro.