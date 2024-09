"Sim, acho que estamos perto disso", respondeu o meia espanhol Rodri, do Manchester City, em entrevista coletiva nesta terça-feira (17), véspera da estreia do time inglês na Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, sobre a possibilidade de uma greve de jogadores diante o aumento do número de jogos no calendário da temporada.