A fórmula de disputa da Liga Europa é diferente nesta temporada, idêntica da Liga dos Campeões, e há espaço para reabilitação na busca pelas oito vagas diretas às oitavas de final. Mas largar em casa com tropeço não estava nos planos do Manchester United. Jogando no Old Trafford lotado e barulhento, os ingleses permitiram a igualdade para o Twente, por 1 a 1, na abertura da competição.