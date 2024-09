Um golpista se passou por Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, e pediu, via WhatsApp, dinheiro para jogadores de futebol, treinador e para o narrador Galvão Bueno recentemente. Dois dos atletas procurados pelo aplicativo de mensagens foram o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, e o meia-atacante Philippe Coutinho, hoje no Vasco.