A Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), foi palco, na noite deste sábado, do duelo que abriu a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando em casa, o Cuiabá conseguiu importante virada por 2 a 1 sobre o Criciúma e colocou ponto final à sequência de sete jogos sem vencer, com seis derrotas e um empate.