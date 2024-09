O Corinthians realizou nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Dia da Transparência, para passar a limpo números da antiga e atual gestão. Dirigentes apresentaram detalhes de um relatório elaborado pela Ernst & Young (EY), o escritório Alvarez & Marsal, além do departamento financeiro do clube, atualizando a dívida bruta do clube para R$ 2,3 bilhões, com R$ 139 milhões somente em juros no primeiro semestre.