O Real Madrid iniciou a defesa de seu título da Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 1 sobre um valente Stuttgart, que esbarrou na grande atuação do goleiro Thibaut Courtois, nesta terça-feira (17), no estádio Santiago Bernabéu, num duelo em que Kylian Mbappé e Endrick marcaram seus primeiros gols com a camisa 'merengue' no maior torneio europeu de clubes.