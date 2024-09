Brasil vence a Bélgica e aguarda duelo Itália x Holanda para ir às quartas da Copa Davis

Após cinco anos sem participar da fase de grupos da Copa Davis desde a mudança do formato da competição por países, em 2019, o Brasil encerrou, neste sábado (14), sua participação na fase de grupos da competição com uma vitória de 2 a 1 sobre a Bélgica e manteve a chance de classificação para as quartas de final. Para isso, o time brasileiro precisa que a Itália vença a Holanda, por 3 a 0, neste domingo (15). Se os italianos vencerem por 2 a 1, a segunda vaga do grupo vai será definida no aproveitamento de sets ou até de games.