O técnico Ramón Díaz terá de mexer na escalação do Corinthians na visita ao Fortaleza, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana - a decisão ocorre daqui uma semana na Neo Química Arena. Matheus Bidu e Raniele se machucaram diante do Botafogo, no sábado, e serão desfalques.