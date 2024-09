A queda nas quartas de final da Copa América dos Estados Unidos, nos pênaltis, diante da Argentina, fez a seleção equatoriana trocar de técnico. Sebastián Beccacece foi contratado para a vaga de Félix Sánchez Bas e estreia logo diante do Brasil, nesta sexta-feira, em Curitiba. O treinador argentino ressalta as qualidades do adversário, mas vê sua equipe pronta para fazer história.