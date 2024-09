Depois de cinco vitórias em cinco jogos, uma sequência interrompida pela derrota na estreia na Liga dos Campeões diante do Monaco (2 a 1), o líder Barcelona volta ao Campeonato Espanhol neste domingo (22), contra o Villarreal, um de seus perseguidores na tabela (quarto colocado com 11 pontos), no principal duelo da 6ª rodada.