A história do Torino e da tragédia que mudou o futebol italiano; assista ao podcast

Novo episódio lembra a trajetória do tradicional clube, as cicatrizes do acidente de avião de 1949 e o desempenho atual do time, que lidera o Campeonato Italiano

26/09/2024 - 14h58min