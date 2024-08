Gabriel Medina voltou a pedir nota 10 após surfar um tubo "perfeito" — e desta vez conseguiu um 9,87. O momento, que ocorreu nesta quinta-feira (22) na etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe, remeteu o público imediatamente às oitavas de final do torneio olímpico, quando o surfista se tornou sensação mundial graças à foto de sua comemoração nas ondas do Taiti.