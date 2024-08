Chris Banchero, armador americano do Meralco Bolts, das Filipinas, entrou para história do basquete nesta segunda-feira (19). Ele foi o primeiro jogador a marcar uma cesta de quatro pontos em um jogo oficial de basquete. O arremesso da linha de 8m22cm está sendo testado na Copa do Governador, competição em que o Bolts venceu o Magnolia Hotshts por 99 a 94.