O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na 'pole position' do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, após conseguir o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (31), no circuito de Monza, onde o líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), foi apenas o sétimo.